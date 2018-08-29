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Vali Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "30 Ağustos 1922, esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin 26 Ağustos 1071'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu benzersiz bir ölüm kalım savaşını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zaferle taçlandırdığı tarihtir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin mesajında, her karış toprağı şehit kanıyla yoğurarak vatan kılan şanlı milletin, Dumlupınar'da eşsiz bir kahramanlık destanına imza attığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 96. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin, 26 Ağustos 1071'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu benzersiz bir ölüm kalım savaşının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zaferle 30 Ağustos 1922'de taçlandırıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin bu son merhalesinde bütün imkansızlıklara, acı, keder ve yokluğa rağmen mücadeleyi bir an olsun elden bırakmayan ecdadımız, aynı hedefte birleşen bir milletin engel tanımayan muazzam gücünü bütün dünyaya göstermiştir. 'Ya istiklal ya ölüm!' nidasıyla kazanılan zafer, aziz milletimizin vatanına, devletine ve milli birliğine olan bağlılığının en büyük göstergesi oldu.

Bugün dahi bizi birbirimize kenetleyen birlik, dirlik içinde ve güçlü kılan milli mücadele ruhunun kaybolmadığına ve ilelebet canlı kalacağına gururla şahit olmaktayız. Bu millet, bu devlet harici düşmanları kadar dahili düşmanlarına da bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu birliği bozmaya teşebbüs eden en ufak bir tehdidi nasıl yerle yeksan edeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. Güçlü ekonomik dinamikleriyle, milli menfaatlerinden taviz vermeksizin ekonomik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan tüm saldırıları bertaraf eden Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu değerleriyle ve insanlığa umut olan ışığıyla yükselmeye devam etmektedir."

İstanbul Valisi Vasip Şahin, zorlu beka mücadelesinin zirveye ulaştığı tarih olarak değerlendirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle, saygıyla ve şükranla andığını kaydetti.

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