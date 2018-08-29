Vali Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin mesajında, her karış toprağı şehit kanıyla yoğurarak vatan kılan şanlı milletin, Dumlupınar'da eşsiz bir kahramanlık destanına imza attığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 96. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin, 26 Ağustos 1071'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu benzersiz bir ölüm kalım savaşının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zaferle 30 Ağustos 1922'de taçlandırıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin bu son merhalesinde bütün imkansızlıklara, acı, keder ve yokluğa rağmen mücadeleyi bir an olsun elden bırakmayan ecdadımız, aynı hedefte birleşen bir milletin engel tanımayan muazzam gücünü bütün dünyaya göstermiştir. 'Ya istiklal ya ölüm!' nidasıyla kazanılan zafer, aziz milletimizin vatanına, devletine ve milli birliğine olan bağlılığının en büyük göstergesi oldu.