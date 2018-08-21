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Vali Şahin'den bayram ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin, çocuk yuvası ve huzurevi ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret etti.

Çocuk yuvasındaki çocukların çiçekle karşıladığı Şahin, yuvada bulunan tüm çocuklara hediyelerini verdi.

Ziyaret sonrası basın mensupların bayramını kutlayan Şahin, "Bugün evlatlarımızla yetiştirme yurdunda bayramlaştık. Biraz sonra huzurevine geçip yaşlılarımızla bayramlaşacağız. Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı bizim kültürel ve dini hayatımızda çok ayrıcalıklı, özel öneme sahip günlerdir." ifadelerini kullandı.

Bayramlarda yaşlıların ve çocukların ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Burada kalan evlatlarımızın oldukça mutlu olduklarını, devletin ve bağışçılarımızın destekleriyle hayata ciddi bir şekilde tutunduklarını, memnuniyetlerini gördüm.Gönül ister ki bütün çocuklarımız aileleriyle birlikte hayatlarını sürdürsünler ama zaman zaman bu tür yerlere de ihtiyaç oluyor. Bu yerlerde de bizler hem devlet olarak hem millet olarak yalnız bırakmazsak çocuklarımız hayata daha bir öz güven ve umutla hazırlanıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı buralara sahip çıkmayı ve destek vermeye bekliyoruz. Tüm İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çocuk yuvasının ardından Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret eden Şahin, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Şahin, buradakilerle pasta kesip bir süre sohbet etti.

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