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Vali Şahin'den ekmek fiyatı açıklaması -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak" dedi.

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Enver ALAS - İbrahim MAŞE - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak" dedi. Hem valilik ve odaların hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin sıkı bir şekilde denetleme yapacağını kaydeden Şahin, "Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır" diye konuştu.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti.

250 GRAM EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK

İstanbul'da son dönemde ekmek fiyatlarıyla ilgili bir beklenti ve merak oluştuğunu kaydeden Vali Şahin, konuya ilişkin hem Esnaf Odası'nın hem Ticaret Odası'nın yaptığı toplantıların sonucunda alınan kararı açıkladı.

2016 yılının başından beri İstanbul'da 250 gram ekmek fiyatının 1,25 TL olduğunu, bugün de halen aynı fiyatın devam ettiğini aktaran Şahin, "Bu noktada baktığımızda 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLAR HAKKINDA YASAL MÜEYYİDELER UYGULANACAK"

Fırıncı esnafının İstanbul Ticaret Odası'na ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na kayıtlı iki ana gövdeden oluştuğunu vurgulayan Vali Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnaf Odasına kayıtlı olanlar 2016'dan beri belirlenen fiyatlarla satışa devam ediyordu. Aynı şekilde Ticaret Odamız da yaptığı toplantılarla nihai olarak Esnaf Odamızla birlikte aynı noktada buluştu. 250 gram ekmeğin fiyatı 125 (1,25 TL) kuruş, 200 gram ekmeğin de 1 lira olması konusunda uygulama birliğine ulaşmış olduk. Yani İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 125 kuruşa tüketicilere ulaşmış olacak. Bunun ötesinde farklı fiyat uygulayan, tüketiciyi aldatmaya veya onlara fahiş fiyatlarla bu hizmeti vermeye çalışan satıcılarımızla ilgili hem bizim Valilik olarak hem Ticaret ve Esnaf Odamız kendi denetim mekanizmaları vasıtasıyla hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerimiz zabıtalarınca sıkı bir şekilde denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır."

BAŞKAN UYSAL: GÜNLÜK YAKLAŞIK 1 MİLYON EKMEK ÜRETİYORUZ

Vali Şahin'in ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, İstanbul Halk Ekmek'in piyasadaki ekmek üretiminin yüzde 5'i ila 10 arasında yer aldığını ve günlük yaklaşık 1 milyon üretimin olduğunu dile getirdi. Kapasite olarak 2 milyon ekmek üretimine çıkabildiklerini aktaran Uysal, "Talep geldikçe bunu artırabiliyoruz. Şu anda biz de 250 gram ekmeğin fiyatı 75 kuruştur. Fakat esnaf ile kıyasladığımız zaman, biz Halk Ekmek olarak ekmeğin kilogram fiyatını 3 liraya satarken esnafımızın açıkladığı fiyat 5 lira.. Esnafımızla rekabet etmek değil ama nihayetinde biz kamu hizmeti görüyoruz. Şunun da farkındayız; esnafımızın maliyetinin içinde biz de olmayan maliyetler olabilir" diye konuştu.

Doğrudan satış yaptıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Bunlara bakıldığı zaman bizim maliyetler aşağıda kalabilir. Ancak daha yüksek fiyatlar gündeme geldiği zaman kamu hizmeti olarak biz ilave bantlar oluşturup 2 milyonu daha yüksek rakamlara da çıkartabiliriz. Eğer fiyatlarda normalin üzerinde bir artış yapmaya kalkan varsa buna karşı, Büyükşehir ve Halk Ekmek olarak takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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