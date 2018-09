Vali Şahin'den gaziler onuruna yemek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kim ne planlar, desiseler ya da niyetler içerisinde olursa olsun bu millet inşallah inancını kaybetmedikçe, yüreğindeki vatan aşkını muhafaza ettikçe kimse bir çakıl taşını dahi alamayacak." dedi.

Vali Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları onuruna, İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde yemek verdi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, kahraman gaziler ve aziz şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

"Şehit ve gazilerimiz dağımızda, ovamızda, taşımızda, toprağımızda ve her türlü milli değerlerimizde gözü olanlara, tarih boyunca hiç unutamayacakları acı dersler veregelmişlerdir." diyen Şahin, Türk milletinin bu topraklardaki varlığının devamlılığı uğruna, canından, cananından vazgeçebilen şehit ve gazileri sadece bir gün değil her gün ve her an minnetle, şükranla andıklarını ifade etti.

Şahin, gazi ve şehitlerin her zaman baş tacı ve en kıymetli vatan evlatları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: