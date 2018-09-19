Vali Şahin'den gaziler onuruna yemek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kim ne planlar, desiseler ya da niyetler içerisinde olursa olsun bu millet inşallah inancını kaybetmedikçe, yüreğindeki vatan aşkını muhafaza ettikçe kimse bir çakıl taşını dahi alamayacak." dedi.
Vali Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve yakınları onuruna, İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde yemek verdi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, kahraman gaziler ve aziz şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.
"Şehit ve gazilerimiz dağımızda, ovamızda, taşımızda, toprağımızda ve her türlü milli değerlerimizde gözü olanlara, tarih boyunca hiç unutamayacakları acı dersler veregelmişlerdir." diyen Şahin, Türk milletinin bu topraklardaki varlığının devamlılığı uğruna, canından, cananından vazgeçebilen şehit ve gazileri sadece bir gün değil her gün ve her an minnetle, şükranla andıklarını ifade etti.
Şahin, gazi ve şehitlerin her zaman baş tacı ve en kıymetli vatan evlatları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Vefanın, sadakatin, bağlılığın ve millet sevgisinin mümtaz temsilcileri olan sizlerin haklarını ödemek, ne yaparsak yapalım, elbette mümkün değildir. Görevlerini ifa ederken, kanını vatan ve millet yolunda feda eden siz kahramanlarımızın el üstünde tutulması, biriken sorunlarının çözülmesi ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmeleri, hepimizin boynunun borcudur. Sizler milletimize karşılığı hiçbir surette ödenemeyecek hizmetler yapmış, adeta ölüme meydan okumuş, en çetin şartlara korkusuzca göğüs germiş kahramanlar olarak hepimize emanetsiniz. Bizler hizmet noktasında her zaman sizlerin emrindeyiz. Devlet olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hizmet kapılarımız ve kamu görevini ifa eden bütün arkadaşlarımız, sizlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferberdir."
Vali Şahin, bu toprakların alelade bir toprak olmadığını vurgulayarak, dünyanın en önemli noktası, 3 kıtanın birbirine bağlandığı ve birbirine geçişin sağlandığı nokta olduğunu ifade etti.
Tarihte göç ve fetih yolu olarak kullanılan bu coğrafyanın aynı zamanda jeopolitik bakımdan önem arz eden bir coğrafya olduğunu aktaran Şahin, Anadolu'ya herkesin sahip olma niyet ve emelinde olduğunu, ancak bu toprakları korumanın yegane bedelinin kan ve can olduğunun altını çizdi.
- "Bizi asla yıldıramazlar"
Şahin, Türk milletinin bu bedeli bin yıldır ödediğini ve bundan sonra da her ne pahasına olursa olsun. bu vatanda gururla ve şerefle var olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Kim ne planlar, desiseler ya da niyetler içerisinde olursa olsun bu millet inşallah inancını kaybetmedikçe, yüreğindeki vatan aşkını muhafaza ettikçe kimse bir çakıl taşını dahi alamayacak. Devletimizin ve milletimizin bekasına kasteden şer odakları bilsinler ki terörle, zorbalıkla, ekonomik ve siyasi baskılarla bizi asla yıldıramazlar. 15 Temmuz'da da bir kez daha dünyaya ispat ettiğimiz gibi bu millet atalarından aldığı hasletlerini hala taptaze ve dipdiri olarak muhafaza etmektedir." diye konuştu.
Her vatan evladının şehit ve gazilerin mirasına ve emanetine sahip çıkması ve bayrağı asla yere düşürmemesi gerektiğini kaydeden Şahin, "Her vatan evladı, onların ihanet odakları karşısında verdikleri eşsiz mücadeleyi tarihe geçen isimleri, unvanları ve namlarıyla milletimizin hafızasında yer eden gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatırasını istikbale taşımalıdır." ifadelerini kullandı.
Program, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duayla sona erdi.
Yemeğe, Vali Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin'in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yargı mensupları ve gazi dernekleri ile şehit yakınları da katıldı.
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