Vali Şahin'den huzurevine ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Seyranbağları Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaretinde yaşlılarla sohbet etti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin, Seyranbağları Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında yaşlılarla sohbet eden Şahin, "Sizler bizim için gerçekten önemli bir hazinesiniz. Her biriniz bilginizle tecrübenizle bize aktaracağınız tüm değerlerle çok kıymetlisiniz. Sizlerden istifade etmemiz lazım. Özellikle yeni nesillerin, sizleri can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin sizleri daha sık ziyaret etmelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Şahin, büyüklerin vatan ve millet sevgisine vurgu yaptığını, bu değerleri onları memnun edecek şekilde kıymetlendirmenin önemli olduğunu bildirdi.

Şahin, huzurevi sakinleriyle sohbetinde şu anki imkanların daha iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah her geçen gün sizlerin imkanları, yaşama konforu daha iyi noktalara erişecektir. Bu ülke Allah'a şükür büyüklerine saygılı nesiller yetiştiriyor. Bu millet, hala millet olma özelliğini kaybetmedi. Bu da elbette siz büyüklerimizin eseri. Sizler geçmişten aldığınız bu hasletleri bizim nesle, bizden sonraki nesle aktardınız. Bu nedenle sizler için ne yapsak azdır. Arkadaşlarımız sizlere güzel hizmetler ediyorlar. İnşallah siz onlara teşekkür ettikçe, dua ettikçe daha fazlasını yaparlar."

Ziyaretinde yaşlılarla yakından ilgilenen Şahin, huzurevi sakinlerine çiçek ve bazı hediyeler takdim etti.

