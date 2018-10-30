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VALİ ŞAHİN'DEN İBB'YE VEDA ZİYARETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

  Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL (DHA)
Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulundu. Şahin ziyarette bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.
Vali Şahin, 17.00 sıralarında Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanlık binasına geldi. Vali Şahin'i Mevlüt Uysal kapıda karşıladı. Girişte anı defterine yazı yazan Şahin daha sonra yaptığı açıklamada, “Aziz İstanbul'dan kısa süre içerisinde Ankara'ya tayin olmak için ayrılacağım. Ayrılmadan önce bu güzel şehrin kıymetli başkanı Sayın Mevlüt Uysal dostumuza da hem şahsi dostluğumuz adına, hem de İstanbul'u temsil ediyor olması nedeniyle kendisine Allah'a ısmarlamak için geldim. Çalışma sürem boyunca göstermiş olduğu yakın ilgili alaka ve desteklerinden dolayı kendisine ve şahsında bütün belediye yönetimine, çalışanlarına, aziz İstanbullulara teşekkür etmek istedim. Kendisine gönülden huzurlu mutlu bir çalışma hayatı diliyorum" dedi.

"AYRILMASINA ÜZÜLDÜK, YENİ GÖREVİNE SEVİNDİK"
Ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, “Biz de sayın valimize teşekkür ediyoruz. Valimizle geçmişe dayalı dostluğumuza ilave olarak, Başakşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde de başarılı bir çalışma dönemi geçirdik birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde de iki idareci olarak uyumlu bir çalışma yaptık. Tabi ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik. Bir dostumuz olarak burada olmasını tercih ederdik ama görevler böyle, kimin ne zaman görevi bırakacağı belli olmuyor. Kendisine, geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki hizmetlerinden dolayı İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Şehirlerimiz ayrı olsa da dostluğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
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-Mevlüt Uysal'ın Vasip Şahin ile kapıdan girmesi
-Vali şahin'in anı defterine yazması
-Vasip Şahin'in açıklaması
-Mevlüt Uysal'ın açıklaması
-Genel ve detaylar

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