HABER

Vali Şahin'den İBB'ye veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

YENİ kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Şahin'den İBB'ye veda ziyareti

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-YENİ kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulundu. Şahin ziyarette bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.
Vali Şahin, 17.00 sıralarında Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanlık binasına geldi. Vali Şahin'i Mevlüt Uysal kapıda karşıladı. Girişte anı defterine yazı yazan Şahin daha sonra yaptığı açıklamada, “Aziz İstanbul'dan kısa süre içerisinde Ankara'ya tayin olmak için ayrılacağım. Ayrılmadan önce bu güzel şehrin kıymetli başkanı Sayın Mevlüt Uysal dostumuza da hem şahsi dostluğumuz adına, hem de İstanbul'u temsil ediyor olması nedeniyle kendisine Allah'a ısmarlamak için geldim. Çalışma sürem boyunca göstermiş olduğu yakın ilgili alaka ve desteklerinden dolayı kendisine ve şahsında bütün belediye yönetimine, çalışanlarına, aziz İstanbullulara teşekkür etmek istedim. Kendisine gönülden huzurlu mutlu bir çalışma hayatı diliyorum" dedi.

"AYRILMASINA ÜZÜLDÜK, YENİ GÖREVİNE SEVİNDİK"
Ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, “Biz de sayın valimize teşekkür ediyoruz. Valimizle geçmişe dayalı dostluğumuza ilave olarak, Başakşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde de başarılı bir çalışma dönemi geçirdik birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde de iki idareci olarak uyumlu bir çalışma yaptık. Tabi ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik. Bir dostumuz olarak burada olmasını tercih ederdik ama görevler böyle, kimin ne zaman görevi bırakacağı belli olmuyor. Kendisine, geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki hizmetlerinden dolayı İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Şehirlerimiz ayrı olsa da dostluğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Vali Şahin'den İBB'ye veda ziyaretiVali Şahin'den İBB'ye veda ziyaretiVali Şahin'den İBB'ye veda ziyaretiVali Şahin'den İBB'ye veda ziyareti

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararıHDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis'te2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.