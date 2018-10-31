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Vali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

YENİ kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu.  Vali Şahin, saat 17.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Vali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyareti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-YENİ kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Şahin, saat 17.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Şahin, Çalışkan ile makam odasına geçti. İkili bir süre makam odasında kaldıktan sonra avluya indi. Şahin, avluda kendisini bekleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan emniyet müdürleriyle tek tek tokalaştı. Şahin, daha sonra emniyet müdürleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Vatan Emniyet'te görevli olan gazetecilerle de vedalaşan Vali Şahin'in ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü. Şahin, Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

Vali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyaretiVali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyaretiVali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyaretiVali Şahin'den İstanbul Emniyetine veda ziyareti

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