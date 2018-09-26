VALİ ŞAHİN'DEN REKTÖRLERE: BU YIL DA AYNI İŞ BİRLİĞİ VE GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması" dedi. Üniversitelerde daha güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim için kolluk güçleri ile üniversite yönetimleri arasındaki geçen yıllardaki iş birliğine işaret eden Şahin, "Bu yıl da aynı iş birliği ve gayretimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Şahin, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen ''2018-2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Toplantıya İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, geçen yıl da periyodik şekilde yaptıkları toplantıları, bu yıl da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştireceklerini, bugün yapılan toplantının ise ağırlıklı olarak üniversitelerin güvenliğine yönelik tahsis ettiklerini ancak ancak diğer konuların da görüşüleceğini söyledi.