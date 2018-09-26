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Vali Şahin'den rektörlere: Bu yıl da aynı işbirliği ve gayretimiz devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'daki  devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması" dedi.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması" dedi. Üniversitelerde daha güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim için kolluk güçleri ile üniversite yönetimleri arasındaki geçen yıllardaki iş birliğine işaret eden Şahin, "Bu yıl da aynı iş birliği ve gayretimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Şahin, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen ''2018-2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Toplantıya İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, geçen yıl da periyodik şekilde yaptıkları toplantıları, bu yıl da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştireceklerini, bugün yapılan toplantının ise ağırlıklı olarak üniversitelerin güvenliğine yönelik tahsis ettiklerini ancak ancak diğer konuların da görüşüleceğini söyledi.

"ÜNİVERSİTELERDE DAHA GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANMASI..."

Üniversitelerin daha güvenli bir ortamda, üniversiteye yakışır ve yaraşır bir seviyede imkanların öğrencilere sağlanması için valilik ve valilik birimleri olarak ellerinden gelen gayreti yapmaya hazır olduklarına vurgu yapan Şahin, "İnşallah huzurlu bir şekilde öğretim dönemi sona erer. Öğrencilerimiz üniversitede yaşamış olmanın, eğitim görmüş olmanın hazzını yaşamaya devam ederler" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ VE GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK"

Vasip Şahin, "Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması. Tabiki en büyük fedakarlığı, gayreti ve çalışmayı sizler, üniversitelerin yönetiminden sorumlu kişiler olarak sizler yaşıyorsunuz. Bu çabalarınıza teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür 2015 öncesinde yaşanan birtakım olumsuzluklar ve sıkıntılar, sonrasında İstanbul'da yaşanmadı. Öncelikle sizlerin gayretleri ve yakın iş birliğiyle oldu. Ama emniyet ve jandarmanın bulunduğu kolluk kuvvetlerimizin tüm personeline kadar olabildiğince herkesin iyi niyetle çaba gösterdiklerini biliyorsunuz. Bu yıl da aynı iş birliği ve gayretimiz devam edecek" dedi.

"ARAMIZDAKİ İLİŞKİ RESMİ VE MEKANİK BİR İLİŞKİ DEĞİL"

Rektörleri sadece bir çalışma arkadaşı olarak görmediklerini aynı zamanda bir dost ve bilgisine başvurabilecekleri birer bilim insanları olarak gördüklerini aktaran Vali Şahin, "Aramızdaki ilişki resmi ve mekanik bir ilişki değil; onun ötesine geçerek sizlerle birlikte samimi bir şehir ortamı oluşturmaya gayret ettik. Bunda da başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin'in ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(FOTOĞRAF)

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