Vali Şahin'den Şile'de ziyaretler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şile'de kaymakamlık, emniyet ve jandarmayı ziyaret etti.

Şahin, ilk olarak Şile Kaymakamlığı'nı ziyaret edip Kaymakam Salih Yüce ile görüştü, personelle bayramlaştı. Yüce'den çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Abdülvahit Ünal ve personeliyle de bayramlaşarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti.

Şile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Ayvalı ve personel tarafından törenle karşılanan Şahin, tüm personelin bayramını kutladı.

Kaymakam ve ilçe emniyet müdürü ile Ayvalı'nın makamına çıkan Vali Şahin, burada ilçedeki güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Şile Güreşleri'nin yapıldığı festival alanına giderek, müsabakaları izledi.

