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  4. Vali'den vahşi sulama yöntemine tepki! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'den vahşi sulama yöntemine tepki! 'Su bedava gelmiyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Batman Ovası'nda, 60 bin dönümlük mısır alanının 'vahşi' diye tabir edilen salma sulama yöntemiyle sulanması Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in tepkisine neden oldu. Vahşi sulama yönteminin toprağı çoraklaştırdığını söyleyen Şahin, "Vahşi sulama en büyük sorunlarımızdan biri. Maalesef Dicle Nehri haftalarca hatta aylarca bulanık akıyor. Her yıl bu sorun yaşıyoruz. Su bedava gelmiyor. Sulama bu yöntemle yapıldığı zaman normalde harcadığınızdan 3-5 kat daha fazla su harcıyorsunuz" dedi

Batman Ovası'nda, mısır yetiştiricilerinin ürünlerini 'vahşi' diye tabir edilen geleneksel yöntemlerle sulanması tepkilere neden oldu. 60 bin dönümlük alandaki mısır tarlalarını vahşi yöntemle sulamanın yapılması Dicle Nehri'nin bulanık akmasına neden olurken, toprakta da verimsizlik oluşturuyor.

'BU YÖNTEM TARLAYI VERİMSİZLEŞTİRİYOR'

Mısır üreticilerinin vahşi yöntemle sulama yapmasına tepki gösteren Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bu yöntemin toprağa çoraklaştırdığının uyarısında bulundu. Vahşi yöntemle oluşan israfa dikkat çeken Vali Şahin, "Vahşi sulama en büyük sorunlarımızdan biri. Maalesef Dicle Nehri haftalarca hatta aylarca bulanık akıyor. Her yıl biz bu sorunu yaşıyoruz. Su bedava gelmiyor. Sulama bu yöntemle yapıldığı zaman normalde harcadığınızdan 3- 5 kat daha fazla su harcıyorsunuz. Su israf oluyor. Suyu bu kadar kullandığınız için toprak yıkanıyor, toprak akıp gidiyor Dicle Nehri'ne. Tarla verimsizleşiyor, çoraklaşıyor ve tuzlu hale geliyor. Lütfen, Adana ve Çukurova'yı hatırlayalım. Çukurova, bundan 30- 40 yıl öncesindeki veriminden çok şey kaybetti. Bunu çiftçiler iyi bilir. Dolayısıyla hem toprağımıza zarar veriyor hem suyumuzu israf ediyoruz. Çiftçilerimizden duyarlık bekliyoruz" dedi.

'ÜRETİCİ, MALİYETLİ OLMADIĞI İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYOR'

Durumun endişe verici boyuta geldiğini söyleyen Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan ise vahşi sulama yönteminin toprağın verimini düşürdüğüne dikkat çekti. Doğan, "Üretici, maliyetli olmadığı için bu yöntemi kullanıyor. Fakat bu yöntem, toprağa büyük zarar veriyor. Bitkilere verilen ilaç ve kimyasal gübre de su vasıtasıyla yer altı sularına karışıyor" diye konuştu.

DHA

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