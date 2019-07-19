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Vali Seymenoğlu: Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının bazı projelere destek vermek amacıyla oluşturulduğunu belirterek, "Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz" dedi.

Vali Seymenoğlu: Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının bazı projelere destek vermek amacıyla oluşturulduğunu belirterek, "Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz" dedi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Gölü kıyısındaki bir otelde yapıldı. BAKA dönem başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.
BAKA Dönem Başkanı Vali Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının bakanlığın il müdürlüğü gibi çalıştığını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Ajanslar görev ve sorumluluk alanı içerisindeki önceliklere göre bazı projelere destek vermek amacıyla oluşturuldu. Ancak son yıllarda maalesef kalkınma ajansları bakanlığın il müdürlüğü olma yolunda" dedi.
PROSEDÜR ÇOK UZUN
Gündemdeki 18 maddeyi görüşmek için toplandıklarını belirten Vali Seymenoğlu, "Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi için olumlu, olumsuz ne kadar katkı verdiğini görüşüp gündemimizde yer alan yeni projelere destek verecek miyiz, vermeyecek miyiz, vereceksek hangi oranlarda katkı sağlayacağız onları görüşeceğiz. Ama bir il valisi olarak küçük de bir serzenişimiz var. Kakınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz. Biz şu anda Ankara tarafından verilecek kararların altlığını yapıyoruz. Ajans olarak 30 bin liraya kadar serbestliğimiz var. Isparta Valisi olarak 9'uncu aydayım. Halen bir tek proje yapamadık. Prosedür uzun. Köy gezilerinde vatandaşa 'Kalkınma ajansı var, proje yapın geçirelim' diye öneriyorum. Vatandaş, 'Bunu 5 ay önce de söylemiştin Sayın Valim, bir proje vermiştik halen sonucunu görmedik' diyor. Bu söylediklerimiz inşallah Ankara'ya gider" diye konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
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Vali Seymenoğlu: Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruzVali Seymenoğlu: Kalkınma ajansıyız ancak her şeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz

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