Vali Sezer: “DEAŞ tehlikesi var”

Kırıkkale’de 31 Mart’ta seçilen köy ve mahalle muhtarlarına yönelik yapılan ’Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Bugün bir DEAŞ tehlikesi ortaya çıktı. Baktığınız zaman Suriye’nin Irak’ın bir tarafından girdiler, diğer tarafına kadar çıktılar. Devletlerin yaklaşık 4’te 3’ünü ele geçirdiler. Bunu yaklaşık 6 ay içerisinde yaptılar” dedi. Kırıkkale Valiliği tarafından 4541 sayılı Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde muhtarlara yönelik “Hizmet İçi Eğitim Semineri” gerçekleştirildi. Valilik konferans salonundaki seminerde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Kıymetli muhtarlarımız, devletler gelenekleriyle yaşar. Devletlerin bazı gelenekleri, bazı kurumları, o devleti ayakta tutan yegane unsurlardan bir tanesidir. Bizim millet olarak aklımıza gelen kurumlardan bir tanesi de muhtarlardır. Çok uzun yıllar bir geçmişi olan ilk demokrasi adımını ilk muhtarlık seçimiyle attığımızı hepiniz biliyorsunuz” dedi. “Anadolu’nun kapıları açıldıktan sonra hiçbir zaman bedel ödemeden bu topraklarda durmuş değiliz” diye Vali Sezer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Sürekli birtakım bedeller ödedik. Son geldiğimiz nokta da kendi ayaklarımızın üzerinde duralım kendi geleceğimizi özgür bir şekilde belirleyelim dediğimiz noktada son 5 yıla geriye doğru dönüp bir bakarsanız bu milletin ne badireler atlattığını. Bunu normal bir devlet dünya üzerindeki bir devletin atlatıp yaşayıp da ayakta kalma ihtimali yok. Bizim belki bir senede mücadele ettiğimiz sorunlar, normal dünya devletlerinin çoğunun hayatları boyunca mücadele ettiği sorunlardan daha fazladır. Bakıyoruz biz niye ayakta duruyoruz? Az önce bahsettiğim gibi; biz köklü bir devletiz ve köklü kurumlarımız var.”

"Devletlerin yaklaşık 4’de 3’ünü ele geçirdiler"

Vali Sezer sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir IŞİD tehlikesi ortaya çıktı DEAŞ tehlikesi. Baktığınız zaman işte Suriye’nin Irak’ın bir tarafından girdiler diğer tarafına kadar çıktılar. Devletlerin yaklaşık 4’de 3’ünü ele geçirdiler. Ne kadar zaman içerisinde yaklaşık 6 ay içerisinde. Biz yanı başımızda hemen Kilis’in orada işte mücadele edemezsiniz denildiği DEAŞ’lılarla bizim Mehmetçiğimiz girdi ve bir ay içerisinde hepsini tarumar etti, attı bir tarafa. Niye? Biz devlet geleneği olan köklü bir kurumuz. Ancak üzerimizde oynanan, üzerimize yüklenen, değişik aktörlerle başımıza bela edilen terörle mücadelemizi ancak bu şekilde yürütüyoruz. Bizim hepimize bir yük düşüyor. Bazılarımız bu vatan için canlarını veriyor şehit oluyor. Son 20 gün içerisinde 3 tane şehidimiz var Kırıkkale olarak.”

“Muhtarlığa çok önem veriyoruz”

Vatandaşların sorunlarının çözümü için muhtarlara ev ev gezmeleri konusunda talimat veren Vali Sezer, “Muhtarlığa biz çok önem veriyoruz. Benim en yakın çalışma arkadaşlarımız sizler olacaksınız. Sizden ilham alacağız. Vatandaşın nabzını sizinle tutacağız. Vatandaşın nabzını sizinle tuttuğumuz gibi vatandaşın taleplerini sizlerin elinin olduğu ortamda yerine getireceğiz. Mahallelerle ilgili köylerle ilgili ne problemler varsa bunları bir bir tespit etmesi lazım. Mahalle muhtarlarımızın hane hane mahallelerinde kim yaşıyor. Ne sıkıntısı var. Bunu bilmesi lazım. Bazı mahallelerimiz kalabalık ama kalabalık olmasına rağmen bunu bilmesi lazım. Hangi evde ne sorun var. Ben bazen basından takip ediyorum. Ramazan ayındayız ben iftar açacak yiyecek bulamıyorum diyen vatandaşlarımız var. Bu ne demektir yani? Bu bizim için züldür. Bizim iftarımızı rahatlıkla açtığımız sahurumuzu rahatlıkla yaptığımız bir yerde vatandaşın böyle bir derdi varsa biz bunu görmemişsek bize züldür. Ondan dolayı arkadaşlar mahallelerimize teker teker ev ev gezin. Artık seçildik seçildikten sonra bütün vatandaşlarımızın gönlüne rahatlıkla girmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



