HABER

Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİ Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİ
Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilen Bozbıyık'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye ulaştırılıp Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın öğlen vakti Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Milli patateste yüksek verim; tanesi 400 gram geliyorMilli patateste yüksek verim; tanesi 400 gram geliyor
Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destekMalatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.