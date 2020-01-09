Vali Şıldak: Salda Gölü'nde yüzde 200 ziyaretçi artışı yaşandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valisi Hasan Şıldak, 2019 yılını, turizm yılı olarak yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra gibi bütün ziyaret alanlarımızda 2018'e göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında oranlarda artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1,5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Halk Eğitim Merkezleri'ndeki kursiyerlerin ürettiği Burdur'a özgü hediyelik eşyaların yer aldığı serginin açılışına katıldı. Açılışta DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, 2019 yılını bütün Burdur'da turizm yılı olarak yaşadıklarını kaydetti.

Vali Şıldak, "En başta düşüncemizi ifade ederken, Burdur'un bu alanda sahip olduğu geniş potansiyele dayandırmıştık. Hakikaten ilimizde turizm faaliyetleri 2019'un bütün aylarına yaygın şekilde, büyük bir canlılık içinde geçti. Gerek tarihi, gerek doğal, gerek halk kültürü zenginliklerimizin ülke genelinde itibar görmeye, tanınırlığı, bilinirliği arttıkça Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarının yükselmeye başladığını gördük. İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra gibi bütün ziyaret alanlarımızda 2018'e göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında oranlarda artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1.5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'ni 2018 yılında 51 bin 45 kişi ziyaret ederken, 2019'da bu sayının 80 bin 472'ye yükseldiğini aktaran Vali Hasan Şıldak, "Burdur Müzesi 2018 yılında 21 bin 634 ziyaretçi ağırlarken, 2019 yılında bu sayı 34 bin 644'e, Doğa Tarihi Müzesi'ni 2018 yılında 5 bin 931 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 7 bin 323'e, İnsuyu Mağarası'nı 2018 yılında 86 bin 898 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 114 bin 253'e, Kibyra Antik Kenti'ni 2018 yılında yaklaşık 8 bin 860 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 14 bin 847'e ulaştı" diye konuştu.

Kentte hediyelik eşya konusunda büyük bir açık olduğunu gördüklerini, bunun için kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde hediyelik eşya üretimine yönelik hareket başlattıklarını anlatan Vali Şıldak, "Bu konuda halk eğitim merkezlerimizin bazıları, İŞKUR'dan da destek alarak kursiyerlerimize günlük bir yevmiye sundu. Her biri otantik, çok orijinal ürünler üretilmiş. Kurslarımıza gelen bütün kursiyerlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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