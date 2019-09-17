Vali Şıldak Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya yönelik yaptıkları faaliyetlerin görmezden gelindiğini ve karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Salda'daki koruma şemsiyesi, doğal hayatın korunmasına ilişkin hem Özel Çevre Koruma Bölgesi, hem sit düzenlemeleri dimdik ayaktadır. Mevcudiyetini sürdürüyor. Koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur" dedi.

Burdur'daki Lavanta Yolu Projesi üzerinde bulunan merkeze bağlı İlyas köyü muhtarlığı tarafından yaptırılan ve 250 bin liraya mal olan Çataloluk Dinlenme Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Açılışa Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Vali Hasan Şıldak buradaki konuşmasında, Salda Gölü'yle ilgili yapılan çalışmalara değinerek, "Salda Gölü'nde yapılan bunca iyileştirmeye, korumaya yönelik faaliyetlere rağmen bu çalışmalar hem görmezden geliniyor hem de bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bunların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü hem bizler hem en yetkili ağızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız defaten bunu açıklamasına rağmen, birtakım ifadeler, yine yalan yanlış haberler kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor. Bunları kabul etmiyoruz. Tek çözüm Salda'yı doğal haliyle korumak ve şu anda yaptığımız iş budur" dedi.