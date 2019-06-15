TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, merkeze bağlı Kutudere bölgesinde 2 bin rakımda kayaların arasında her yıl haziran ayında açan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleleri yerinde gördü.

Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Kutudere bölgesine İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile gelen Vali Sonel, 2 bin rakımda ters lalelerin bulunduğu alanı gezdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sonel, Tunceli'de son iki yıl Vali ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığını, kentin istihdamda, turizmde, su sporlarında, doğa sporlarında hak ettiği yere gelebilmesi için önemi projeler hayata geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların verdiği destekle güvenlik kuvvetlerinin, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başarılı operasyonlar yaptığını, bu kararlılığın sürdüğünü vurgulayan Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar almasından sonra Tunceli, huzur şehri oldu. Tunceli artık turizm, spor şehri. Bir de görülmesi gereken doğal güzelliğe sahip, ülkemizin en nadide yerlerinden birine. Kutudere bölgesinde yöresel tabirle, 'ağlayan gelin'in, yani ters lalelerin olduğu alandayız. Ters lalelere arkadaşlarımızla gözümüz gibi bakıyoruz. Zaten bu eşsiz güzellikler koruma altında. Artık huzur şehri olan Tunceli'mize vatandaşlarımız gelsin, bu doğal güzellikleri görsünler. Yöresel güzelliklerin tadına baksınlar. Hakikaten Tunceli, görülmeye değer bir yöremiz."