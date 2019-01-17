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Vali Sonel çocuklarla kartopu oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Çocuklarımızla mangal keyfi yapıp kar topu oynuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, çocuklarla bir araya gelip mangal keyfi yaptı, kartopu oynadı.

Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında çocuklar için özel olarak oluşturulan Çocuk Sokağı'nda düzenlenen etkinliğe Sonel'in yanı sıra Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Gürsel Ekmekçi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuk Sokağı'nda çocuklarla buluşan Sonel'e, bir kız çocuğu çizdiği resmi hediye etti. Çocuklarla sohbet eden Sonel, ardından onlarla kar topu oynadı.

Sonel daha sonra mangal başına geçerek kendi hazırladığı ekmek arası sucuk ve ayranları çocuklara ikram etti.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklama yapan Sonel, Tunceli'nin son dönemde yapılan yatırımlarla modern ve yaşanılabilir şehre dönüştüğünü söyledi.

Sonel, Tunceli'nin her şeyin en güzelini, en iyisini hak ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tunceli artık huzur şehri ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hoşça vakit geçireceği çok güzel parklar, bahçeler, çocuk sokakları, oyun alanları yapmıştık. Kar da ayrı bir güzellik kattı Tunceli'ye. Çocuklarımızla mangal keyfi yapıp kar topu oynuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır."

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