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Vali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

 TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Astsubay Mustafa Deniz'e, hastanede yaptığı ziyaret sırasında verdiği sözü yerine getirdi.

Vali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Astsubay Mustafa Deniz'e, hastanede yaptığı ziyaret sırasında verdiği sözü yerine getirdi. Vali Sonel, geçen ay evlenen Mustafa ve Betül Deniz çiftini, Muğla'nın Fethiye ilçesine balayına gönderdi.
Tunceli kırsalında 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, Jandarma Özel Harekat timinde görevli astsubay Mustafa Deniz, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu yaralandı. Deniz, bölgeye sevk edilen helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Astsubay Mustafa Deniz'i hastanede ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti. Deniz'in nişanlı olduğunu ve yakın bir zamanda evleneceğini öğrenen Vali Sonel, düğün hediyesi olarak balayı sözü verdi.
Mustafa Deniz geçen ay dünya evine girerken, Vali Tuncay Sonel de verdiği sözü yerine getirdi, Mustafa Deniz ile eşi Betül Deniz'i balayı için Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderdi.
Vali Tuncay Sonel, "Kahraman gazimiz operasyonda yaralandı, ama çok şükür şimdi sağlığı yerinde. Kendisini hastanede Jandarma Bölge Komutanımız Vedat Çolak Paşam ile ziyaret ettiğimizde gazimizin yakın zamanda evleneceğini öğrendik. Bunun üzerine çiftimize düğün hediyesi olarak balayı sözü verdik. Bu vatanı canını feda ederek savunan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

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Vali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttu

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