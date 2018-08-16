Vali Sonel, gazi Mehmetçik'i ve eşini balayına gönderdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, terör örgütüne yönelik operasyonda yaralanan ve tedavisinin ardından evlenen Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i ve eşini Muğla'ya balayına gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Haziran 2018'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin Tunceli kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlattığı operasyonda Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'in mayına basma sonucu ayağından yaralandığı ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığı anımsatıldı.

Vali Sonel'in, Astsubay Deniz'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği ve evlenme hazırlığı yapan gaziye düğün hediyesi olarak balayı sözü verdiği belirtilen açıklamada, Sonel'in, geçen ay astsubay Deniz ve eşini Muğla'nın Fethiye ilçesine balayına gönderdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Kahraman gazimiz operasyonda yaralandı ama çok şükür şimdi sağlığı yerinde. Kendisini hastanede Tunceli Jandarma Bölge Komutanımız Tuğgeneral Vedat Çolak ile ziyaret ettiğimizde, gazimizin yakın zamanda evleneceğini öğrendik. Bunun üzerine çiftimize düğün hediyesi olarak balayı sözü verdik. Bu vatanı canını feda ederek savunan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Açıklamada, balayına giden çiftin de duydukları mutluluğu dile getirip Sonel'e teşekkür ettiği aktarıldı.

