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Vali Sonel, kaybolan genci arama çalışmalarını takip etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Tunceli’de otobüsün çarparak Munzur Çayı’na uçurduğu genç adamın arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel olay yerinde takip etti.

Vali Sonel, kaybolan genci arama çalışmalarını takip etti

Tunceli’de otobüsün çarparak Munzur Çayı’na uçurduğu genç adamın arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel olay yerinde takip etti. Vali Sonel, "Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor. Bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri’ne düşüyor" dedi.
Ovacık İlçesi Yoncalı Köyü’nde 5 gün önce kaybolan Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları sürerken Vali Tuncay Sonel beraberinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile bölgeye giderek hem incelemede bulundu, hem de bilgi aldı.
Yapılan çalışmaları yerinde gören Vali Tuncay Sonel, Eroğlu’nun bulunması için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu aktardı.
Olayın 15 Haziran 2019 tarihinde yaşandığını aktaran Vali Sonel, "Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta, Ovacık yolu üzerindeki Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor. Bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri’ne düşüyor. Birkaç gündür devletimizin bütün kurumlarıyla; jandarmamızdan AFAD’a, sağlık personelimizden Emniyetimize kadar 200 civarında kurtarma ekibimizle birlikte Munzur Nehri’nin kıyıları çift taraflı olarak aranmaya başlandı. Aramalar hala devam ediyor. Ayrıca jandarma özel Asayiş Komutanlığı’ndan da profesyonel ekip istedik. Devletimizin tüm birimleri ile aramalar devam ediyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız. Adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

Vali Sonel, kaybolan genci arama çalışmalarını takip etti

Vali Sonel, kaybolan genci arama çalışmalarını takip etti

Vali Sonel, kaybolan genci arama çalışmalarını takip etti

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