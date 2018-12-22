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Vali Sonel, mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Munzur Vadisi'nde mağarada gizlenen teröristlere yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini, operasyon bölgesinde ziyaret etti.

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Munzur Vadisi'nde mağarada gizlenen teröristlere yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini, operasyon bölgesinde ziyaret etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Munzur Vadisi'nde yürütülen operasyon bölgesini ziyaret etti. 13 Aralık'ta başlatılan operasyonla son olarak dün jetlerin bombalamasıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin barındığı mağaraya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Vali Sonel, onlarla bir süre sohbet edip çay içti.

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