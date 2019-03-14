Vali Sonel, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Ferit DEMİR TUNCELİ,(DHA) Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil verdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Hastanede görevli hemşire ve diğer sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Vali Sonel, yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanları böylesi bir sergi açılmasının önemine değindi. Vali Sonel Tunceli'deki sağlık çalışanlarının hem tıp alanında, hem resim alanında büyük bir yetenek sahibi olduklarını belirterek, Bu çok güzel bir durum. Yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanlarımız inanılmaz güzel tablolar çizmiş ben çok beğendim başarılı bir çalışma olmuş. Ayrıca hastanede bu kadar yetenekli resim yapan sağlık çalışanının olması da başka bir güzellik hepsini yürekten kutluyorum dedi. Resim sergisini gezdikten sonra sağlık çalışanlarına karanfil veren Vali Sonel, Devlet hastanemiz çok büyük özveriyle çalışıyor. Tüm doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Hep Tunceli ailesi diyoruz. Bu aile içinde sağlık çalışanlarımız çok önemli bir yer tutuyor. Yapmış oldukları hizmetler, vatandaşlarımıza gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Hastanemizde hiçbir doktor sıkıntısı yok, birçok branşta başarılı ameliyatlar ve tıbbi müdahaleler yapılıyor. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Tunceli halkı hastanede aldıkları sağlık hizmetinden son derece memnunlar. Hafta içinde Ankara'ya gittim sağlık bakanımızın sizlere çok selamı var ve bayramınızı kutluyor diye konuştu.

