HABER

Vali Sonel, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil verdi.

Ferit DEMİR TUNCELİ,(DHA) Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil verdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Hastanede görevli hemşire ve diğer sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Vali Sonel, yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanları böylesi bir sergi açılmasının önemine değindi. Vali Sonel Tunceli'deki sağlık çalışanlarının hem tıp alanında, hem resim alanında büyük bir yetenek sahibi olduklarını belirterek, Bu çok güzel bir durum. Yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanlarımız inanılmaz güzel tablolar çizmiş ben çok beğendim başarılı bir çalışma olmuş. Ayrıca hastanede bu kadar yetenekli resim yapan sağlık çalışanının olması da başka bir güzellik hepsini yürekten kutluyorum dedi. Resim sergisini gezdikten sonra sağlık çalışanlarına karanfil veren Vali Sonel, Devlet hastanemiz çok büyük özveriyle çalışıyor. Tüm doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Hep Tunceli ailesi diyoruz. Bu aile içinde sağlık çalışanlarımız çok önemli bir yer tutuyor. Yapmış oldukları hizmetler, vatandaşlarımıza gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Hastanemizde hiçbir doktor sıkıntısı yok, birçok branşta başarılı ameliyatlar ve tıbbi müdahaleler yapılıyor. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Tunceli halkı hastanede aldıkları sağlık hizmetinden son derece memnunlar. Hafta içinde Ankara'ya gittim sağlık bakanımızın sizlere çok selamı var ve bayramınızı kutluyor diye konuştu.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Sular altındaki Amik Ovası’nda haşereyle mücadeleSular altındaki Amik Ovası’nda haşereyle mücadele
Akdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek balığıAkdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzlar çözülünce oraya koştular

Buzlar çözülünce oraya koştular

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.