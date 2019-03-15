Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "İstihdam seferberliği kapsamında Tunceli’de bin 500 civarında vatandaşa ek istihdam sağlayabileceklerini belirterek, "Tunceli’de şuan çalışmak isteyene iş var" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında "Burası Tunceli Burada İş Var" sloganıyla istihdam seferberliği toplantısı yapıldı. Toplantıda yaklaşık 20 ay önce hem valilik hem de belediye başkan vekilliği görevine başladığını belirten Sonel, "Başladığımızda Tunceli istihdamda 81. idi. Allah razı olsun çok değerli girişimcilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarımız sayesinde hep birlikte ilk onlara girdik. Şu anda Tunceli olarak kadın istihdamında Türkiye birincisiyiz. Engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz. Normal istihdamda da Türkiye’nin ilk onuna girmiş bulunmaktayız" dedi.

"Çalışmak isteyene iş var"

İstihdam seferberliği kapsamında ilde bin 500 civarında vatandaşa daha ek istihdam sağlayabileceklerini vurgulayan Vali Sonel, "Tunceli’de şu an çalışmak isteyene iş var. Tekstil fabrikasında var, diğer işletmelerimizde var. Biraz artık iş seçme durumuna geldik. O da güzel. Bizim üniversite mezunu gençlerimiz var. Bir özel sektör çağrı merkezi açtı ve Halk Bankası Genel Müdürü müjdeyi verdi. İlk alımları da yapacak. Geçen hafta Ankara’da sağlık bakanımızla görüştük. Özel çağrı merkezi konusunda destek istedik, o da söz verdi. İçişleri, Milli Eğitim Bakanımız da bize destek veriyor. Üniversite mezunu olup da mesleğe daha başlayamayan, KPSS’si düşük olan olabilir, atanamayan olabilir ki Tuncelili vatandaşlarımızın, gençlerimizin diksiyonu çok düzgün. Buradaki kardeşlerimiz çok güzel konuşuyorlar. Bunları çağrı merkezlerinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.