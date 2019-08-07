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Vali Sonel yaban keçisi yavrusunu biberonla besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından doğada bulunan 3 günlük yaban keçisinin bakımını üstlendi - Tuncay Sonel: - "Dağ keçisi yavrusu daha üç günlük. Annesi ölmüş, dağda bulduk. Bahçemizde misafir edeceğiz. Büyüsün, bulduğumuz yere, esas yaşam alanına, Munzur'un dağlarına bırakacağız. İsmi de Bulut olsun"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından doğada bulunan yaban keçisi yavrusunu evinin bahçesinde biberonla besliyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Darıkanet köyü kırsalında yaban keçisi yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Gittikleri bölgede yaptıkları incelemede yaban keçisinin annesine rastlamayan ekipler, yakınlarda ölü bir yaban keçisi yavrusu tespit etti.

Üç günlük olduğu değerlendirilen yavru yaban keçisini veteriner kontrolünden geçiren ekipler, hayvanı müdürlük binasında oluşturulan barınma alanında koruma altına aldı.

Durumu öğrenerek ilgili kurumla iletişime geçen Vali Sonel, vali konağı bahçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ve veteriner gözetiminde yavru yaban keçisinin bakımını üstlendi.

Vali Sonel, bahçede gözü gibi baktığı ve "Bulut" ismini verdiği yavruyu biberonla besliyor.

Hayvanın 3-4 aylık bakımın ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Vali Sonel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dağ keçisi yavrusu daha üç günlük. Annesi ölmüş, dağda bulduk. Bahçemizde misafir edeceğiz. Büyüsün, bulduğumuz yere, esas yaşam alanına, Munzur'un dağlarına bırakacağız. İsmi de Bulut olsun." ifadelerini kullandı.

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