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Vali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eski binasının yıkımına başlandı.

Vali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçe

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eski binasının yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, iş makinesinde operatör koltuğuna oturarak binaya ilk kepçeyi vurdu.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, SGK eski il müdürlüğü ve lojmanlarının bulunduğu binanın depreme dayanıklı olmadığı belirlenerek yıkım kararı verildi. 40 yıllık binanın yıkımına bugün başlandı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinesine binen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kepçeyle binaya ilk darbeyi vurdu.
Vali Sonel, yıkım işleminin tamamlanmasının ardından açılacak alana meydan yapılacağını söyledi. Binayı depreme dayanaklı olmadığından yıktıklarını belirten Sonel, şunları kaydetti:
"Yaptırdığımız analiz ve testlerde binanın depreme dayanaklı olmadığı sonucuna ulaştık ve hemen yıkım kararı aldık. İstanbul Kartal'daki yıkımın, ülkemizde ve ilimizde buna benzer olayların yaşanmaması için çok hızlı hareket ederek, bu binanın yıkım kararını aldık. Bina hem çürüktü hem de mimari yapı olarak bölgeye uygun değildi. Birçok vatandaşımız bu binanın yıkılmasını ve yerinin kent meydanı olmasını istiyordu. Yıktığımız SGK eski il müdürlüğü binası ve lojmanlarının yerine yeşil alan ve kent meydanı yapacağız. Tuncelili vatandaşlarımız modern ve güzel bir kent meydanına kısa sürede kavuşacaklar. Ben 20 aydır Tunceli'de hem vali hem belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Tunceli'ye birçok yeşil alan park ve yürüyüş yolu yaptık, bu da o hizmetlerden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve bakanlarımız bizlere çok büyük desteklerde bulunuyorlar. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yardım eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz Tunceli halkı adına. Yakın zamanda Tunceli, Türkiye'nin en güzel kent meydanlarından birine sahip olacaktır."

FOTOĞRAFLI

Vali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçeVali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçeVali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçeVali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçe

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