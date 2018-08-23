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Vali sosyal medyada gördü, soruşturma başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, bir kişinin köpeğe sopayla vurmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Nedim KOVAN/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, bir kişinin köpeğe sopayla vurmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Çatalpınar ilçesinde, bir kişinin işyerinin önündeki köpeğe sopayla vurup köpeği kovalaması tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla soruşturma başlatıldı. Ordu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olaya sebebiyet veren kişinin yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Çatalpınar ilçemizde bir şahsın köpeğe sopa ile vurarak yaraladığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Valimiz Sayın Seddar Yavuz, olaya sebebiyet veren şahsın yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için ilgililere talimat vermiştir. Talimat üzerine, Çatalpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler derhal yapılmış olup, görüntüdeki şahsın kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Şahıs hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatılmıştır."

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