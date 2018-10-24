HABER

Vali stadı inceledi, top sektirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

ORDU Valisi Seddar Yavuz, kentte yeni yapılan stadyumda incelemelerde bulundu.

Vali stadı inceledi, top sektirdi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, kentte yeni yapılan stadyumda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında bir ara top sektiren Vali Yavuz'un gösterisi, sosyal medyada ilgi gördü.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün, Durugöl'de yapımı tamamlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadyumu'nu inceledi. Vali Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil'den son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 150 milyon TL harcanarak inşa edilen yeni stadyumun 15 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandığını belirten Vali Yavuz, "Ordu Stadyumu'nun 1,5 yıl gibi kısa süre içerisinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte inşallah en kısa zamanda stadı hizmete açmak kısmet olacak. Şu ana kadar 150 milyon TL harcandı. İnşallah ikmal inşaatı ile birlikte de eksikler tamamlanacak ve Ordu'da sporun ve sporcunun hizmetine açılacak" dedi.
Vali Seddar Yavuz daha sonra, çimleri serilen sahada top sektirerek poz verdi. Vali Yavuz'un sosyal medyada paylaşılan top sektirme görüntüleri beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Vali stadı inceledi, top sektirdi

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
20 gün önce evlendiği şehit eşini asker selamıyla uğurladı20 gün önce evlendiği şehit eşini asker selamıyla uğurladı
Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.