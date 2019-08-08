HABER

Vali, tarlada buğday biçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde, ilk kez bindiği biçerdöverle tarlaya girerek buğday biçti.

Vali, tarlada buğday biçti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde, ilk kez bindiği biçerdöverle tarlaya girerek buğday biçti. Pasinler Ovası'na hayran kaldığını belirten Memiş, "Çok bereketli topraklarımız var" dedi.
Pasinler Kaymakamlığı'na vekâleten bakan Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, İl Tarım Müdürü Osman Akar ile birlikte ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak köyüne gelen Vali Okay Memiş, tarlada köylüler tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Memiş, daha sonra biçimi yapılacak tarlaya gitti. Burada biçerdövere binen Vali Memiş, 40 dönümlük tarlanın 300 metresini biçti. İş bitimi biçerdöver makinesinden inerken köylüler tarafından alkışlanan Vali Memiş, tarla sahibi ve biçerdöverin sahibinden yevmiye istedi.
Vali Oktay Memiş, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Pasinler Ovası'nı, Çukurova'ya benzetti. Bu yıl diğer bölgelere nazaran iklim şartları nedeniyle hasada geç başladıklarını vurgulayan Memiş, "Bizim buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si özellikle Pasinler ve DAPHAN Ovası olmak üzere Erzurum'da üretiliyor. Sulamayla ilgili eksikliklerimiz var ve onları değerlendiriyoruz. Alvarlı ve Söylemez barajlarının hayata geçmesiyle beraber bu ovanın tamamını sulayacağız. Yani adam diksek burada büyür. Öyle bir mineral ve toprak yapısı var" diye konuştu.
Bu yıl yaklaşık 80 ton civarında Pasin Ovası'ndaki çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Memiş, "Çünkü biz çiftçimize inanıyoruz. Pasinler ve Erzurum çiftçisi çok çalışkan ve toprağına bağlı. Yapılan işin bir de hayvancılık boyutu var tabi. Yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 bin civarı da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde en az 100 bin büyükbaş hayvan varlığı. Çünkü bu ova, bunu rahatlıkla karşılayacak potansiyelde. Çiftçilerin yanındayız. Bize aktarılan kaynakları, sayın cumhurbaşkanımızın ilimize sağladığı imkânları, biz de sizin ayağınıza getireceğiz, para kazanmanızı ve istihdam sağlamanızı sağlayacağız. Biçerdöveri de kullandık, tabi ki teknolojik bir şey. Hayatımda ilk defa kullandım bu aleti. Yukarıdan o buğdayın kalitesi ve yoğunluğu çok güzeldi" dedi.
Vali Okay Memiş, daha sonra Ayçiçek tarlası, salata ve domates serası ile bir çiftlikte büyükbaş hayvanlarını gezerek üretici ve besicilerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Vali, tarlada buğday biçtiVali, tarlada buğday biçtiVali, tarlada buğday biçtiVali, tarlada buğday biçti

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Devir miktarı 6 milyonu geçti!Devir miktarı 6 milyonu geçti!
Kurbanda kesilen eti hemen tüketmeyinKurbanda kesilen eti hemen tüketmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

Devir miktarı 6 milyonu geçti!

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.