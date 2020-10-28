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Vali Taşbilek: “Örümcek Ormanları’ndaki yangın kontrol altına alınma seviyesinde”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangına 200 kişilik ekiple müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınma seviyesine geldiği belirtildi.Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın en uzun köknarları, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları’nda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangına 200 kişilik ekiple müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınma seviyesine geldiği belirtildi.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın en uzun köknarları, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları’nda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Çevre illerden de gelen takviye ekiplerin yer aldığı 200 kişilik ekip 30 araçla Örümcek Ormanları’nda çıkan yangına müdahale ederken, bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

“Yangın kontrol altına alınma seviyesine geldi”
Yetkililerden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, yangının kontrol altına alınma seviyesine geldiğini belirterek, “Örümcek ormanlarımızla maalesef orman yangını meydana geldi. Allah’ın izniyle çevredeki bütün belediyelerimizin, orman teşkilatlarımızın anında müdahalesiyle yangın şuan itibariyle kontrol altına alınma seviyesine geldi. 1-2 yerde yangın devam ediyor ancak arkadaşlarımız orayı da söndürme çalışmasında çabalıyorlar. Olumsuz bir hava koşulu gerçekleşmediği taktirde orayı da en kısa zamanda kontrol altına alarak yangının genelini kontrol altına almış olacağız. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şuan itibariyle bir şey söyleyemeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın sonucunda inşallah açıklığa kavuştuğu taktirde paylaşım yapacağız. Çevre illerden takviye ekipler geldi” dedi.
Öte yandan, Kürtün ilçesine bağlı Uçtaş köyü Kez mevkiinde de meydana gelen orman yangınına 100 kişilik bir ekiple müdahale ediliyor.

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