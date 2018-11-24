Vali Taşbilek'ten şehit Necmettin öğretmenin kabrine ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki evine gelen Vali Taşbilek, anne Gülay ve kız kardeşi Hayrünisa ile bir süre sohbet etti.

Şehit öğretmenin annesine çiçek takdim eden Taşbilek, daha sonra eşi Sibel Taşbilek ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindekilerle şehit öğretmenin Demirkapı köyündeki kabrine geldi.

Necmettin Yılmaz'ın kabrine çiçek bırakan Taşbilek, eşi ve yanındakilerle bir süre şehit öğretmen için dua etti.

Şehit öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Taşbilek, "Necmettin öğretmenimize, Aybüke kızımıza ve diğer şehitlerimize, vatanın birliği, bütünlüğü uğruna şehit olan bütün kardeşlerimize 24 Kasım vesilesiyle rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başka şehirlerden gelen şehit öğretmenin meslektaşları da Öğretmenler Günü dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

