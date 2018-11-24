HABER

Vali Taşbilek'ten şehit Necmettin öğretmenin kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

Vali Taşbilek'ten şehit Necmettin öğretmenin kabrine ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki evine gelen Vali Taşbilek, anne Gülay ve kız kardeşi Hayrünisa ile bir süre sohbet etti.

Şehit öğretmenin annesine çiçek takdim eden Taşbilek, daha sonra eşi Sibel Taşbilek ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindekilerle şehit öğretmenin Demirkapı köyündeki kabrine geldi.

Necmettin Yılmaz'ın kabrine çiçek bırakan Taşbilek, eşi ve yanındakilerle bir süre şehit öğretmen için dua etti.

Şehit öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Taşbilek, "Necmettin öğretmenimize, Aybüke kızımıza ve diğer şehitlerimize, vatanın birliği, bütünlüğü uğruna şehit olan bütün kardeşlerimize 24 Kasım vesilesiyle rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başka şehirlerden gelen şehit öğretmenin meslektaşları da Öğretmenler Günü dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

PARTNERBu halde yakalandı ancak olay hiç gördüğünüz gibi değil!Bu halde yakalandı ancak olay hiç gördüğünüz gibi değil!
Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldıDemirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı
Ak Parti belediye başkan adaylarından açıklamalarAk Parti belediye başkan adaylarından açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane necmettin yılmaz

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.