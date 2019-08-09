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Vali Tavlı'dan yaralı astsubaya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i (23) tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Tavlı'dan yaralı astsubaya ziyaret

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i (23) tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, 30 Temmuz günü Hakkari Yüksekova'da yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Yüksekoca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi devam eden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ziyaret etti. Berkit'e geçmiş olsun dileklerini iletip, İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ve doktorundan bilgi aldı.
Vali Orhan Tavlı, "Milletimiz, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik dik ayakta. Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit’e acil şifalar diliyorum" dedi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Berkit de Vali Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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