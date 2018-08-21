Vali Topaca askerlerle bayramlaştı

Ankara Valisi Ercan Topaca, askerlerin devletten başka emir alacakları bir makam olmadığını belirterek, "Milletimiz sizleri gördüğü zaman kendisini emniyette ve güvende hissediyor, size güveniyor. Milletimiz, sizin taşıdığınız bu elbisenin gölgesinde huzur buluyor. Dolayısıyla o güveni boşa çıkaracak şeylerden kaçınmak durumundasınız." dedi. Vali Topaca, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen Kurban Bayramı programına katıldı. Topaca'yı, İl Jandarma Komutanı Vekili, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ve Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural karşıladı. Askerlerin bayramını tebrik eden Topaca, burada yaptığı konuşmada, bayramın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Topaca, bayramların sevginin, muhabbetin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın doruğa çıktığı müstesna günler olduğuna işaret etti. Bayramı, bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşamak gerektiğini, bunun için de öncelikle insanları sevmenin, hatırlamanın, onlara saygı duymanın, değer verdiğini göstermenin, gönül almanın, kırgınlıkları, küskünlükleri gidermenin ve büyüklerin dualarını almanın önemli olduğunu belirten Topaca, "Sizler birlikte yaşayan, çalışan, gününün önemli bir kısmını aynı alanlarda geçiren ve aynı görevi ifa eden kişilersiniz. Dolayısıyla burada geçen zamanınızda işin getirdiği yoğunluk, stres içinde duygusallıkla birbirinizi kırabilir, üzebilirsiniz. Bu müstesna günleri vesile kılarak bunları ortadan kaldırmak, aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artırmak bayramın gereğidir. Bu vesileyle aranızda varsa kırgınlık, küskünlük, büyükler aracı olsun, onları giderelim." dedi.

- "Devletimize emanet olarak verilmiş evlatlarımızsınız" "Sizler, vatani görevini yapmak üzere buraya gelmiş, devletimize emanet olarak verilmiş evlatlarımızsınız." ifadesini kullanan Topaca, şöyle devam etti: "Sizlerin vatani görevinizi sağlık, huzur, güvenlik içinde, en güzel şekilde yaparak sevdiklerinize kavuşturmak görevimizdir. Bu anlamda komutanlarınız başta olmak üzere devletimizin bütün yöneticileri sizlerin rahat, huzurlu çalışabilmeniz için her türlü tedbiri almaya çalışıyor. Bu görevi yaparken hepimizin birbirine destek olması, birbirini koruması, birbirimize sahip çıkması, ki bu görev vatan görevidir, gerektiği zaman birçok tehdit ve tehlikeyi de barındırır. Dolayısıyla birbirimize sımsıkı kenetlenmek, tehditleri ve riskleri de ortadan kaldırmaya vesile olur. Ben sizlerin özellikle bu hassas dönemden geçtiğimiz zaman dilimi içinde yapacağınız hizmeti Allah rızası için, vatan ve millet sevgisiyle bu devlete ve bu millete olan borcumuzu ödeme anlayışı içinde yapacağınızdan hiç şüphem yok."