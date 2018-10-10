Vali Toprak, yaralı asker ve işçileri ziyaret etti

HAKKARİ (AA - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, PKK'lı teröristlerce Çukurca'da üs bölgesine güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda yaralanan 2 işçi ile farklı zamanlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Beraberinde eşi Dr. Funda Toprak ve ağabeyi Fuat Toprak ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Toprak, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Bekir Doğan ve hastane yöneticileri tarafından karşılandı.
Toprak, hastanedeki işçilerle farklı servislerde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Tedavisi süren işçi ve askerlerle bir süre konuşan Vali Toprak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Toprak, doktorlardan işçi ve askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
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