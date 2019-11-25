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Vali Toprak'ın uyardığı kişi öğretmen değil gazeteciymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

KONYA'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için  "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı kişinin, yerel gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı.

Vali Toprak'ın uyardığı kişi öğretmen değil gazeteciymiş

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı kişinin, yerel gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dün Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Toprak, konuşması sırasında, dinleyiciler arasında bulunan bir kişinin bacak bacak üstüne atarak oturduğunu görerek, "Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi bir otur da görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin" dedi.
Vali Toprak'ın bu sözleri, salondakiler tarafından alkışlandı.
UYARDIĞI KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI
Törenin ardından valilik tarafından yapılan araştırmada bacak bacak üstüne atan kişinin, yerel bir gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı. Vali Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, programda üzücü bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
''Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende, öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık 2 bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir.''

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