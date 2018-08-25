Vali Toprak'tan üs bölgesindeki askerlere bayram ziyareti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Oğul ile Ağaçdibi köyleri arasındaki üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Hakkari'de göreve başladığı günden beri ilçe, belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde, merkeze bağlı Oğul ile Ağaçdibi köyleri arasında bulunan, Fak Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret ederek, bayramarını kutladı. Vali Toprak, beraberindeki Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte üs bölgelerdeki askerlerle sohbet de etti. Vali Toprak, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya karşı kahramanca bir mücadele verdiklerini söyledi.

