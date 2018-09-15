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Vali Toprak'tan yaralı asker ve işçilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan 3 asker ile 3 işçiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucunda yaralanan 3 asker ile 3 işçiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelen Toprak, Hastane Başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan ile hastane yöneticileri tarafından karşılandı.

Hisar Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK'nın havan saldırısı sonucu yaralanan 3 asker ile 3 işçinin durumu hakkında bilgi alan Toprak, ziyaret ettiği asker ve işçilere de geçmiş olsun dileğini iletti.

Toprak ve beraberindekiler, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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