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Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uygulanan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programa katılarak 2019’u “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etti.İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan kanun kapsamında tüm sürücülerin herhangi bir levha ya da işaret olmaksızın yayalara yol verme hükümlülüğünün ardından ülke genelinde etkinlikler düzenlendi.

Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti

Türkiye genelinde uygulanan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programa katılarak 2019’u “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan kanun kapsamında tüm sürücülerin herhangi bir levha ya da işaret olmaksızın yayalara yol verme hükümlülüğünün ardından ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Kocaeli’nde de gerçekleşen programda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yayaların trafikte önceliğine farkındalık oluşturabilmek amacıyla akan trafik arasında yaya geçidinden yolun karşısına geçti. İzmit kent merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, Trafik Şube Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, Asayiş Şube Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, İzmit ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş yer aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projeye destek olmaları amaçlanan etkinlik kapsamında protokol üyeleri de yaya geçidinden geçerek araçların yol vermesini denedi. Etkinliğe ellerindeki pankartlarla katılan çocuklarla ilgilenen Vali Aksoy ardından açıklama yaptı. Vali Aksoy açıklamasında, “Yeni yapılan düzenlemeyle yaya öncelikli trafik anlayışını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Türkiye genelinde de olduğu gibi ilimizde de polis ve jandarma teşkilatımız bu konuda toplumu bilinçlendirme adına çalışmalarına yıl boyunca devam edecek. Bu amaçla projemizi Kocaeli’nde de başlatıyoruz. Temel amacımız özellikle yayalarımızın katıldığı trafik kazalarını en aşağı seviyeye indirmek ve tamamen ortadan kaldırabilmek. Bu konuda büyük bir hassasiyet içerisinde çalışıyoruz” dedi.
“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerinde aynı saatte uygulama yapıldı.

Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti

Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti

Vali, trafikte yaya önceliğini farkındalık için akan trafik arasında yolun karşısına geçti

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