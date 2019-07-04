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Vali Türker Öksüz, Ani Ören Yeri'ni inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz: "Buradaki kültürel varlıklar, Kars'ın değil, ülkenin değil, tüm dünya insanlığının kültür hazinesidir. Yapılan çalışmaları bir an önce bitirerek vatandaşların hizmetine sunmak istiyoruz"

Kars Valisi Türker Öksüz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki, "Ani Ören Yeri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Ören Yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Vali Öksüz, Ani Ören Yeri'nde ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazırlanan, "Ani Ören Yeri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında yapılan ziyaretçi karşılama merkezi ve yönlendirme tabelalarını inceldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Vali Öksüz'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ani Ören Yeri'nde yapılan sosyal tesislerin sona doğru yaklaştığını söyleyen Öksüz, kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak gelen ziyaretçilere güzel bir hizmet sunmak istediklerini ifade etti. Öksüz, "Yapacağımız ziyaretçi merkezinde kafeterya, hediyelik eşya dükkanları, restoran ve diğer ihtiyaçlar için çeşitli hizmet birimleri bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz için bu tesis önemli bir ihtiyacı karşılayacağını umuyorum." dedi.

Öksüz, 19 yönlendirme ve bilgilendirme levhasının yapımına başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu da kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Bunlardan daha önemlisi, buradaki kültürel varlıklarını kazı vasıtasıyla ortaya çıkarmak, bu, Kars'ın değil, ülkenin değil, tüm dünya insanlığının kültür hazinesidir. Yapılan çalışmaları bir an önce bitirerek vatandaşların hizmetine sunmak istiyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 8 milyon 600 liraya mal olan Ani Ören Yeri ziyaretçi karşılama merkezinin geçici kabulü 13 Temmuz 2019'da yapılacak. Merkezin içeresinde karşılama merkezi, satış üniteleri, lavabolar ve sosyal alanlar yer alacak.

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