Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren Amorium Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Emirdağ ilçesinde bulunan ve 7 uygarlığa ait izler taşıyan Amorium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Amorium Antik Kenti’nde her yıl devam eden kazı çalışmalarının bu seneki etabı başladı. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz’a Emirdağ Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve il genel meclisi üyeleri eşlik etti.

Bizans’ı yöneten 3 imparator Amorium’dan çıktı

Kazı Başkanlığı görevini yürüten Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, 90 dekarlık alanda yer alan Amorium’un, sırasıyla Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim yapılan bir antik kent olduğunu anlattı. Bu seneki çalışmaların birkaç gün önce başladığını belirten Gökalp, Amorium’un Bizans döneminde eyalet ilan edildiğini ve bu kentten Bizans’ı yöneten 3 imparatorun çıktığını söyledi.

Kutsal toprakların yolunda

Amorium Antik Kenti’nin jeopolitik açıdan da önemli bir noktada bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökalp, İslam kaynaklarında İstanbul’dan evvel Amorium’un alınması gerektiği yönünde bilgiler olduğundan söz etti. Eski İslam kaynaklarında "Eğer İstanbul fethedilmek isteniyorsa Amorium alınması gerekiyor" bilgisine rastladıklarını söyleyen Gökalp, bu kentte ilk kazının 1988 yılında başladığını ve önümüzdeki yıllarda da kazıların devam edeceğini söyledi.

Amorium Antik Kentinin tamamında incelemede bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve ekibine Afyonkarahisar tarihine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.