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Vali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (26) ailesiyle iftar yaptı.

Vali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (26) ailesiyle iftar yaptı.
Vali Enver Ünlü, eşi Sema Ünlü, Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Safa ve ilçe kurum amirleri ile birlikte 20 Nisan 2019'da Hakkari'de Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un Aralık ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Vali Enver Ünlü ve beraberindekiler, şehit Çiyapul'un ailesiyle iftar yaptı. Şehidin annesi Gözel, babası Ahmet Çiyapul ile sohbet eden Enver Ünlü ve beraberindekiler bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ablasının oğlu Mehdi Melik ile ilgilenen Enver Ünlü, küçük çocuğa hediye verdi.
Topraklarımızı vatan kılmak için çok büyük fedakârlıklar yapıldığına dikkat çeken Vali Enver Ünlü, "Bu vatan için en büyük fedakarlığı şüphesiz aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimiz yaptı. Allah onlardan razı olsun. Biz tarih sahnesine çıktığımız günden beri aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz için şehit veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Eğer biz vatanımızı kaybedersek zaten mukaddesatımızın tümünü kaybederiz. Vatanımız ve bayrağımız varsa biz varız. Ezanımız okunuyorsa biz varız. Dün olduğu gibi bugün ve istikbalde de bu vatan topraklarını korumak ve muhafaza etmek hepimizin görevi. Her birimiz fedakârlık yapma sırası gelirse tıpkı şehitlerimiz ve gazilerimizin gibi şehadet şerbetini içmeye hazır oluruz, bunu da tüm dünyaya ilan ederiz. Siz değerli şehit ailemizin, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Bizler, sizlerin evlatlarıyız. Ben bir kez daha kahraman şehidimiz Erhan Çiyapul'u ve bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizle devlet büyüklerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Bu duygularla hepinizin Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik ediyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Vali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptıVali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptıVali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptıVali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptı

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