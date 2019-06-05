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Vali Ünlü'den, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, 1 Haziran günü PKK'lı teröristlerin terör örtünün sınır ötesinden saldırısında 3 askerin şehit olduğu 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valisi Enver Ünlü, 1 Haziran günü PKK'lı teröristlerin terör örtünün sınır ötesinden saldırısında 3 askerin şehit olduğu 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Şehit askerler için başsağlığı dileyen Vali Ünlü, bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 1 Haziran günü, İran tarafından ateş açan PKK'lı teröristlerin saldırısında, devriye görevi yapan uzman onbaşılar Yasin Çubuk (23), İbrahim Alıcı (26) ve Ali Yılmaz (23) şehit oldu. Saldırıda 4 asker de yaralandı.

Vali Enver Ünlü, Ramazan Bayramı sebebiyle 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Garnizon ve 5'nci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Erdoğan tarafından karşılanan Vali Ünlü, askerlerle bayramlaştı. Şehit olan 3 asker için taziye dileklerini ileten Vali Ünlü, "Kahraman hudut kartalları mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Vatanın her karış toprağında siz Mehmetçiklerimiz sayesinde huzur ve barış içinde birlik ve beraberlik içinde milletçe Ramazan Bayramını kutluyoruz. Tabi bu bayramda içimiz buruk. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bundan birkaç gün önce hain terör örgütü mensupları tarafından yapılan kalleşçe saldırı ile üç kahraman kardeşimizi şehadet şerbetini içmek suretiyle ebediyete uğurladık. Ben bu şehitlerimizin anne ve balarının ellerinden öpüyorum. Allah onları Peygamberimiz'e komşu eylesin. Bir kere daha 5. Hudut Alay komutanlığına başsağlığı diliyorum" dedi.

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