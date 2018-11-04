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Vali Ustaoğlu, Bitlis'e veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

RESMİ gazetede yayımlanan Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu için veda yemeği verildi.Yemekte konuşan Ustaoğlu, çok güzel hizmetleri yaptığı Bitlis'i bundan sonra da unutmayacağını söyledi.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- RESMİ gazetede yayımlanan Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu için veda yemeği verildi.Yemekte konuşan Ustaoğlu, çok güzel hizmetleri yaptığı Bitlis'i bundan sonra da unutmayacağını söyledi. Bitlis Polisevi'nde düzenlenen veda yemeğine Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Tamer Kılıç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkan Nasrullah Tanglay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, görev süresince güzel hizmetler yapmaya çalıştıklarını, Bitlis'i unutmayacaklarını belirterek şöyle konuştu. “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 16 ay görev yaptığım Bitlis Valiliği görevimden Trabzon Valiliği'ne atandım. Geldiğim ilk gün hem vali hem de belediye başkan olarak ilimizin huzur ve güveni tesis etme noktasında tüm çabaları göstereceğimizi belirtmiştim. Onun yanında özellikle vatandaşa dokunan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının olacağını paylaşmıştım. Çok şükür huzurluyum, mutluyum. 16 ay gibi kısa bir sürede paylaştığım tüm görevleri yerine getirdim.Öncelikli olarak emniyet ve asayişin temininde mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin ve ülkemizin huzuru için yağmur, çamur, kar demeden görev yapan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyoruz. Mümkün mertebe tüm karakollara gitmeye çalıştık. Onlara dokunma, moral vermeye ve yanlarında olduklarımızı göstermeye çalıştık.Son bir yıl her birimiz için gurur veren güzel sonuçlar elde ettik. 'Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor' sloganıyla başlattığımız çalışmalarla üç tane projeyi hayatta geçirdik. Büyük devlet ve milletler geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Yaptığımız projelerle kentin tarihine ve geçmişine dokunduk. Şehirler ruh veren tarihi ve geçmişidir. Ne kadar güzel işler yaptığımızın gururunu yaşıyorum. Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendimi atanmış değil adanmış diyeceğiz dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız." Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ise, 1 yıldan beridir birlikte görev yaptığı Vali Ustaoğlu'na kente yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kurum amirleri, hazırladıkları hediyeleri Ustaoğlu'na takdim edip, helalleşerek vedalaştı.

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