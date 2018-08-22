Vali Ustaoğlu güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda büyük başarı sağlayan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlk olarak askeri helikopterle Anadere bölgesinin güvenliğini sağlayan Yelkenli Karakolu'na bağlı Vartisör üs bölgesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, bölgede yürütülen terör operasyonları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra üs bölgesinde görevli bir askerin ailesini telefonla arayarak bayramını kutlayan Ustaoğlu, Mehmetçik'in havan ve top atışlarını izledi.

Ardından Mutki ilçesindeki Geyikpınar Karakolu'na giden Ustaoğlu, askerlerin bayramlarını kutlayarak onlarla birlikte yemek yedi.

Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin en kritik iki karakolunda görev yapan Mehmetçik'i ziyaret ettiklerini söyledi.

- "İki ayda 20'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirildi"

Vartisör tepesinin kentin en kritik üs bölgesi olduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu bölgeye acı ve sıkıntı çektiren terör örgütünün en fazla kullandığı güzergahtı. Yaptığımız çalışma ve aldığımız emniyet tedbiri ile orada bayrağımız dalgalanıyor. Oradan da bölgenin en kritik yerlerinden olan Mutki'ye bağlı Geyikpınar Karakolu'na geldik. Anne, baba ve sevdiklerinden uzak görev yapan askerleri ziyaret ederek bu güzel günde onların hem bayramlarını kutlamak hem de yanlarında olmak istedik. Allah'a şükürler olsun ilimiz huzurun güvenin en güzel yaşandığı bir dönemi geçiriyor. Bu yaz terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçlerimiz yaptığı operasyonlarla iki ayda 20'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi. Yine yüzlerce kilo el yapımı patlayıcı ve tuzaklar imha edildi. Kahraman Mehmetçik gece gündüz demeden 24 saat vatani görevi yerine getirerek bu memleketin huzuru ve refahını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor."