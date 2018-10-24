HABER

Vali Ustaoğlu, husumetli ailelere barış çağrısında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Bitlis'te geçen hafta, bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından oluşan husumetin son bulması için Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, köylere giderek tarafları barışa davet etti - Ustaoğlu: - "Bu coğrafya 40 yıldır zaten hain terör örgütüyle uğraşıyor. Şu an bölgemizde huzur ve güven iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Gönül isterdi böyle husumetler olmasın"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te geçen hafta Aşağıkaraboy ve Çatalsöğüt köyleri arasında, bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından oluşan husumetin son bulması için Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu taraflarla görüştü.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Çatalsöğüt köyüne giden Vali Ustaoğlu, taziye evinde köylülerle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, geçen hafta üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Bu husumetin devam etmemesi gerektiğine dikkati çeken Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavga en kolay iş. Önemli olan barışı, huzuru tesis etmek. Bu coğrafya 40 yıldır zaten hain terör örgütüyle uğraşıyor. Şu an bölgemizde huzur ve güven iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Gönül isterdi böyle husumetler olmasın. Maalesef bölgemizin böyle bir gerçeği var. Birliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yedi düvele karşı tabiri caizse kurtuluş savaşı veriyoruz. Herkesin elini taşın altına koyarak birliğe, kardeşliğe, huzura katkı sağlaması gerekiyor. El birliğiyle kenetlenerek bir olmamız gerekiyor."

Vali Ustaoğlu, daha sonra beraberindekilerle Aşağıkaraboy'a geçerek köylülerle bir araya geldi.

Adaletin kestiği parmağın acımadığını vurgulayan Ustaoğlu, "İki köyümüz arasındaki husumetten, olay yaşandıktan sonra haberimiz oldu. Yaşanan üzücü olayla ilgili Kaymakam beye talimat verdim. Husumete neden olan sınır konusunu komisyon kurarak her yönüyle araştıracaklar. Burada önemli olan bu tarz kavgaların yaşanmaması ve devam etmemesidir. Devletimize ve adalete güvenin. Bizler memuruz. Görevimizi layıkıyla yapıp buralardan gideceğiz ama sizler burada birlikte yaşayacaksınız. Herkesi aklıselim olmaya, husumetin devam ettirilmemesi için barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Faysal Geylani ve kanaat önderlerinin duasıyla köylüler barışa davet edildi.

PARTNERBu telefonun 10 GB RM'i varBu telefonun 10 GB RM'i var
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklamaAdnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama
Başkonsolosluk konutu önünde bekleyiş sürüyorBaşkonsolosluk konutu önünde bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış Bitlis Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Çağrı husumetli

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İlginizi Çekebilir

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.