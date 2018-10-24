Vali Ustaoğlu, husumetli ailelere barış çağrısında bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te geçen hafta Aşağıkaraboy ve Çatalsöğüt köyleri arasında, bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından oluşan husumetin son bulması için Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu taraflarla görüştü.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Çatalsöğüt köyüne giden Vali Ustaoğlu, taziye evinde köylülerle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, geçen hafta üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Bu husumetin devam etmemesi gerektiğine dikkati çeken Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavga en kolay iş. Önemli olan barışı, huzuru tesis etmek. Bu coğrafya 40 yıldır zaten hain terör örgütüyle uğraşıyor. Şu an bölgemizde huzur ve güven iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Gönül isterdi böyle husumetler olmasın. Maalesef bölgemizin böyle bir gerçeği var. Birliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yedi düvele karşı tabiri caizse kurtuluş savaşı veriyoruz. Herkesin elini taşın altına koyarak birliğe, kardeşliğe, huzura katkı sağlaması gerekiyor. El birliğiyle kenetlenerek bir olmamız gerekiyor."