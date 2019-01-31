Vali Ustaoğlu'ndan AA Trabzon Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının her yönüyle çok güçlü bir haber kaynağı olduğunu belirterek, "Son dönemde yapılan haberlere kamuoyumuzun gösterdiği duyarlılıkla da ülkemizde çok güzel sonuçlar elde ediliyor." dedi.
AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Bölge Müdürü Zafer Sel'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ustaoğlu, bir süre sohbet ettiği AA personelini gayretli ve fedakar çalışmaları dolayısıyla kutladı.
Gazetecilerin çok zor koşullarda görev yaptığına işaret eden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sizler gece gündüz demeden haberi doğru şekilde iletme adına çok fedakarlıklara katlanarak adeta cansiparane görev yapıyorsunuz. Bu vesiyle de görevleri başında şehit olan gazeteci arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AA her yönüyle çok güçlü bir haber kaynağıdır. Son dönemde yapılan haberlere kamuoyumuzun gösterdiği duyarlılıkla da ülkemizde çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Hepinizi tebrik ediyorum."
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