HABER

Vali Varol'dan asırlık eğitim çınarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Varol, cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu’na ziyarette bulundu

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesinde yaşamını sürdüren cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu’nu ziyaret etti.

Evinde ziyarette bulunduğu Furatoğlu'na çiçek takdim eden ve Öğretmenler Günü'nü kutlayan Varol, "Asırlık çınarımızı ziyaret etmekten son derece mutluyuz. Öğretmenlerin herkesin hayatında farklı bir yeri vardır. 36 yıl bu görevi severek büyük bir şevkle icra eden Mukime hocamızı görmek bizi mutlu etti." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu ise öğretmenliğe 1935 yılında başladığını, 1971 yılına kadar Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptıktan sonra emekli olduğunu anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen okula ve öğrencilerine özleminin hiç tükenmediğini vurgulayan Furatoğlu, "Rüyalarımda öğrencilerimi görüyorum, onlarla yaşıyorum. Çocuklarımla yaşadığımız her anın ayrı bir yeri var. Şimdi hafızam zayıfladı, çok şeyi unutuyorum ancak çocuklarımı unutmuyorum. Bugün dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum." diye konuştu.

Ziyarette Vali Varol'a Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsınMeral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın
Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulunduGözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 Kasım Öğretmenler Günü Amasya Valisi Osman Varol emekli öğretmen Mukime Furatoğlu ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.