YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

03.02.2021 21:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Valisi Osman Varol, Şehit Mehmet Cengiz’in ailesini ziyaret etti.Vali Dr.

Ağrı Valisi Osman Varol, Şehit Mehmet Cengiz’in ailesini ziyaret etti.
Vali Dr. Osman Varol, Şehit Mehmet Cengiz’in 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Vali Varol, “Anne ve babası olarak sizler ile bütün yakınlarınıza sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize kahraman şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin baş tacıdır” dedi.
Vali Varol’a, Vali Yardımcısı ve Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya, İl Müftüsü Vekili Kemal Arpacı eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Her şey çok güzeldi''Her şey çok güzeldi'
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:11
Akşam
17:36
Yatsı
18:56

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Duman Eczanesi
Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açılıyor

Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açılıyor

Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ödüllendirdi

Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ödüllendirdi

Ağrı’da gazeteciler güç birliği yaptılar

Ağrı’da gazeteciler güç birliği yaptılar

Ağrı Ahmed’i Hani Havalimanı’nda soğuk hava ve buzla mücadele sürüyor

Ağrı Ahmed’i Hani Havalimanı’nda soğuk hava ve buzla mücadele sürüyor

Kar yağışına sevinen Ağrılı kardeşler, 5 metrelik "kardan gelin ve damat" yaptı

Kar yağışına sevinen Ağrılı kardeşler, 5 metrelik "kardan gelin ve damat" yaptı

Ağrı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Ağrı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.