Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Osman Varol, Şehit Mehmet Cengiz’in ailesini ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol, Şehit Mehmet Cengiz’in 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Vali Varol, “Anne ve babası olarak sizler ile bütün yakınlarınıza sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize kahraman şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin baş tacıdır” dedi.

Vali Varol’a, Vali Yardımcısı ve Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya, İl Müftüsü Vekili Kemal Arpacı eşlik etti.

