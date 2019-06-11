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Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da açılan Bilim Fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum’da açılan Bilim Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Fuarda Erzurum Valisi Okay Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’nın sanal gerçek gözlük denemesi açılışa damga vurdu. Vali Memiş, “Gerçek korkuyu yaşadık. Müthiş bir deneyim. Kutluyorum” dedi.
Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Erzurum Bilim Fuarı bugün Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. İki gün açık kalacak olan fuarda 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda kodlama, robotik, STEM ve bilim temalarına alanında yürütülen faaliyetlere ve projeler sergileniyor.
Fuarın açılış törenine; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı Yeğitek İletişim Daire Başkanı Muhammet Sadık Arslan, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Borsa Başkanı Hakan Oral, işadamları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreninde Dumlupınar ilkokulu öğrencilerinin oluşturduğu Mehteran takımı mini konser verdi. Minik mehteranların performansı katılımcılardan tam not aldı.
Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin bar ekibinin gösterisin ardından Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Ortaokulu öğrencileri konser verdi.
Erzurum Valisi Okay Memiş konuşmasında, gençleri milli ve manevi değerlere uygun yetiştirmek istediklerini belirterek, “Eş zamanlı olarak ilimle, irfanla, fenle ve teknolojiye hakim gençler yetiştireceğiz. Yüksek teknolojili ürünler üretemezsek hem savunma sanayimizde hem de yerli ve millî sanayimizde sınıfta kalırız, bu bilinçle hareket ediyoruz. 20 ilçemizde kodlama eğitimini başlattık. Öyle güzel çocuklar keşfediyoruz ki, ailesinin durumu çok iyi değil fakat çocuklarda cevher var. Biz bilgisayar mühendisleri yetiştirmiyoruz, farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bir tane çocuk çıkar Erzurum’a da Türkiye’ye de yeter. Hayal gücü, özgüveni yüksek, teknolojiye ve bilime hakim nesiller yetiştirmek bizim en büyük vazifemiz” diye konuştu.
Fuarda sergilenen sanal gerçek gözlüğü test eden Vali okay Memiş, “Sanal gözlükle koşu testi yapılıyor ve bir ay sonra kas kütlesinde artış tespit ediliyor. Çünkü zihin müthiş bir şey Allah’ın bir mucizesi, bilim henüz zihni çözemedi. Bilimle Allah’ın mucizelerine şahit olmak için uğraşıyoruz. Kuran-ı Kerim Yüce Allah’ın mucizeleri ilke dolu. Bu müthiş bir şey, sanal gerçeklik ortamında gerçek gibi aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Teknolojiye hâkim olmak, teknolojiye sahip olmak ve teknolojide yeni şeyler keşfetmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni nesillere böyle bir eğitim vermek istiyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yeğitek İletişim Daire Başkanı Muhammet Sadık Arslan ise konuşmasında “Anladığım kadarıyla Bütün hikâye valimizin gelmesi ile başlamış. Şehre bir vali gelmiş ve bütün hikâye burada başlamış, teşekkürün en büyüğü sayın valimize. Yaklaşık 40 gün önce etkinliğin başvurusu geldiğinde dikkatimi çeken şu oldu; başka illerde de az sayıda olsa da benzer faaliyetler var. Erzurum’un farkı şu olmuş Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte bu faaliyeti yapıyorlar, ben böyle bir başvuru daha önce almamıştım, çok heyecanlandım ve bu işin sonunda çok iyi bir hikâye çıkacağına zaten inanmıştım” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da konuşmasında “İnşallah bu günün bilim öğrencileri bu güzel çalışmaları ile geleceğin bilim adamları olacaktır. Bu fuarımız bilim insanlarımıza, teknoloji insanlarımıza ufuk açacaktır, yol gösterecektir. Ben paydaşlardan bunun geleneksel hale gelmesi ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı

Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı
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